85% российских компаний испытывают кадровый голод

В России за последний год значительно вырос дефицит рабочей силы. Число вакансий увеличилось более чем в полтора раза, тогда как резюме работников стало меньше. Об этом говорится в исследовании SuperJob, пишет РБК.

85% участников опроса SuperJob заявили, что в их компании ощущается кадровый голод. О том, что его нет, сказали только 11% опрошенных (еще 4% затруднились ответить). В числе самых дефицитных профессий оказались квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, разнорабочие и инженеры.

В SuperJob также отметили продолжающееся старение рабочих кадров. Только за последний год средний возраст тех, кто ищет работу, увеличился на два-три года.

«Люди уходят за высокими зарплатами. Следовательно, вопрос удержания стоит очень остро. Это значит, что работодателям будет необходимо еще более тщательно отслеживать тенденции рынка труда, конкурентное окружение, чтобы предлагать лучшие условия и не допускать перетока кадров. Повышение зарплат восемь из десяти работодателей проводили в течение 2023 года. В каждой второй компании повышение или индексация запланированы на ближайшее время», — сказано в отчете SuperJob.