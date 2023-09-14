Смертельное ДТП на трассе «Курган-Тюмень» могло произойти из-за лопнувшего колеса

Сегодня утром, 14 сентября, на 143-м километре федеральной автодороги «Курган-Тюмень» погибли двое жителей Новопавловска Ставропольского края. По предварительной информации, автомобиль «BMW» неожиданно закрутило по дороге, после чего выбросило на встречную полосу, где двигалась фура. Предварительная причина аварии − лопнувшее колесо легковушки.

«Очевидцами трагедии стали пассажиры автомобиля, который ехал с ними в паре. Они сообщили, что неожиданно «БМВ» закрутило по дороге, возможно лопнуло колесо. Иномарку выбросило на встречную полосу, где двигалась фура. От удара автомобиль «БМВ» разорвало на две части. Водитель и пассажир сгорели. Водителя большегруза выбросило из кабины на обочину. Его доставили в больницу для оказания помощи. Марку сгоревшей фуры пока уточнить невозможно», − рассказали в телеграм-канале «ГИБДД Тюменской области».

В настоящий момент на участке аварии движение автомобилей осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. Обстоятельства ДТП выясняются.