В 2023 году 2500 жителей Тюменской области получат доступ к качественной питьевой воде

Благодаря проекту «Чистая вода» в городах и районах Тюменской области продолжается активное возведение и модернизация объектов водоснабжения. В 2023 году порядка 2 500 жителей получат доступ к качественной питьевой воде, сообщил глава региона Александр Моор.

Так, в Тобольске работы по строительству сетей водоснабжения выполнены на 86 процентов. Во время рабочей поездки в Тобольский район губернатор отметил, что чистой питьевой водой уже обеспечено больше половины населенных пунктов муниципалитета.

«В течение последних пяти лет в Тобольском районе было заменено в общей сложности около 25 километров водопроводных сетей, в плане на этот год – еще 7 километров. Решаем проблемный вопрос с подачей воды в селе Абалак – требуется построить блочную станцию водоочистки, чтобы обеспечить возросшие потребности этого населенного пункта», – отметил глава региона.

В Ялуторовском районе модернизация объектов водоснабжения выполнена на 50 процентов. В 2022 году были построены сети водоснабжения в селах Уват Уватского района и Хохлово Ялуторовского района, магистральный водовод от Тобольска до деревень Башкова и Ломаева. В 2024 году планируется завершение реконструкции станции водоподготовки и строительству сетей водоснабжения в селе Упорово.

Доля населения Тюменской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составила 82,4 процента.