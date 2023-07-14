Большинство югорчан назвали электросамокаты повышенным источником травмоопасности

Большинство югорчан (87%) считают электросамокаты и гироскутеры (самобалансирующаяся платформа на двух колесах с электроприводом) повышенным источником травмоопасности на улицах городов и поселений региона. Это следует из промежуточных результатов опроса, который проводится на портале «Открытый регион – Югра». На данный момент в голосовании приняли участие свыше 1,5 тысячи человек.

77% опрошенных указали, что использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) - это травмоопасно. Еще 74% считают, что электросамокаты и гироскутеры мешают передвижению людей по тротуарам, а, по мнению 32% опрошенных, это не средство передвижения, а развлечение.

При этом большинство участников опроса (76%) отметили, что не пользуются СИМ. Тех, кто передвигаются на электросамокатах и гироскутерах, оказалось значительно меньше - 12%.

Участники исследования также оценили инфраструктуру в югорских городах и поселках для пользователей СИМ. По оценке 53%, инфраструктура совсем не развита, еще 27% находят ее частично развитой и только 14% уверены, что она развита в полной мере.

Большинство югорчан (72%) сошлись в том, что уменьшить опасность от использования СИМ поможет создание инфраструктуры и велодорожек. 62% считают, что толк будет от ограничения скоростного режима. Еще по 55% предлагают запретить езду на электросамокатах по тротуарам и усилить ответственность сервисов проката и тех, кто арендует СИМ.