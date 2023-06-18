Путин заявил об индексации МРОТ в следующем году

С 1 января 2024 года МРОТ в России проиндексируют на 18,5%. Сейчас он составляет 16,2 тысячи рублей, а в следующем году вырастет на 3000. Об этом в ходе ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

«Отдельно хочу сказать о таком сейчас важном индикаторе, как МРОТ — минимальный размер оплаты труда. Мы продолжаем индексировать его, причем опережающими темпами… К 2030 году МРОТ должен вырасти в номинальном выражении как минимум вдвое, что станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом», – подчеркнул он.

Отметим, что в ХАО действует отдельный закон минимальной зарплате, которая высчитывается с учетом МРОТ и различных надбавок. На сегодняшний день он составляет 24,3 тысячи.