Чаще всего в 2022 году в России угоняли иномарки

С октября 2022 года угоны автомобилей в России стали расти на 25% ежемесячно. При этом, уже второй год подряд большей популярностью пользуется марка Hyundai, сообщили в «Альфастраховании» со ссылкой на итоги анализа обращений владельцев полисов каско.

«Корейские внедорожники не первый год завоевывают любовь не только у российских автовладельцев, но и у угонщиков, — рассказал директор департамента страховых выплат Александр Харагезов. — Год к году мы ожидаемо фиксируем снижение числа угонов, однако постепенно тренд разворачивается в обратную сторону. Как показывает практика последних лет, самыми угоняемыми остаются машины среднего сегмента.При этом рост цен на запчасти, который мы фиксируем в последнее время, может изменить картину по угонам и стать головной болью для большего числа автовладельцев».

Самые угоняемые марки и модели автомобилей в России в 2022 году:

1.HYUNDAI SANTA FE – 14%

2.MITSUBISHI OUTLANDER – 6%

3.HYUNDAI CRETA – 5%

4.HYUNDAI PALISADE – 5%

5.KIA SORENTO – 5%

6.HYUNDAI SONATA – 4%

7.HYUNDAI TUCSON – 4%

8.KIA SPORTAGE – 4%

9.LEXUS RX – 4%

10.TOYOTA CAMRY– 4%

Вместе с тем, растет и размер страховых выплат по угонам. В прошлом году ее средний размер составил два миллиона рублей, в этом – три миллиона. В большей степени это связано с резким ростом на автомобили и запчасти.