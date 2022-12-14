Губернаторские чтения посвятили импортозамещению

На очередных Губернаторских чтениях с лекцией на тему «Возможности роста российской экономики в условиях геополитических ограничений» выступил член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Эксперт оценил влияние геополитических факторов на экономику и отметил потенциал Тюменской области.

Проводя анализ влияния геополитических факторов на экономическую ситуацию в мире, Александр Широв отметил, что в 2022 году затраты на первичную энергию превысят 13% мирового ВВП. Это в свою очередь приведет к спаду в мировой экономике. В России выход общегосударственного ВВП в положительную зону ожидается не раньше второй половины 2023 года, считает член-корреспондент РАН. Зависимость от критического импорта он назвал ключевой проблемой для российской экономики.

Развитие импортозамещения и достижение технологической независимости в нефтегазовом сервисе, по мнению эксперта, очень важны сегодня для экономики Тюменской области. Александр Широв подчеркнул, что в этой сфере уже сейчас достигается значительный мультипликативный эффект: увеличение производства в нефтегазовом сервисе на 1 рубль превращается в 1,42 рубля дополнительных доходов для экономики в целом. И данный показатель может увеличиться более чем на 20 процентов при условии снижения зависимости от импорта в этой отрасли.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги Губернаторских чтений: «Доклад вызывает чувство спокойствия и уверенности. По большому счету все, что мы делали в Тюменской области за последние 10–20 лет, в определенном смысле укладывается в те подходы, о которых сегодня говорилось».