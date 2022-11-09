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​Большинство россиян останутся без новогодних премий, показал опрос

63% работодателей планируют отказаться от новогодних премий сотрудникам

​Большинство россиян останутся без новогодних премий, показал опрос
Фото: unsplash.com

Две трети (63%) опрошенных работодателей не будут выплачивать новогодние премии сотрудникам. В прошлом году доля таких бизнесменов составляла лишь 35%. Это следует из результатов опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», пишет РБК.

37% опрошенных работодателей рассказали, что планируют выплату новогодних премий своему персоналу: из них 21% рассчитывают поздравить всех работников, а 16% дадут премии лишь некоторым. Чаще всего выплачивать денежные поощрения намерены компании из сферы производства, агропрома и торговли, отмечают исследователи.

«По данным нашего исследования, в этом году меньшее количество работодателей готовы выплачивать новогодние премии сотрудникам, так как многие столкнулись с оптимизацией или урезанием бюджетов в 2022-м», — отметил заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Размер новогодних премий в этом году для большинства сотрудников будет зависеть от их результатов, ответили 50% опрошенных работодателей. Еще 20% сообщили, что работники получат премию в размере 10% от ежемесячной зарплаты. А почти каждый десятый работодатель (9%) выплатит «13-ю зарплату».


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Сегодня в 09:46, просмотров: 119, комментариев: 0
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