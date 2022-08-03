Российскую часть сети KFC продадут

Сеть ресторанов быстрого питания KFC уходит с российского рынка и перейдет локальному партнеру. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на компанию Yum! Brands.

Как уточняет РБК, права на сеть перейдут локальному партнеру, который будет обязан провести ребрендинг. Отмечается, что в России большая часть точек управляется местными франчайзи.

Напомним, что ранее по такому же принципу поступили владельцы сети McDonald's – они продали права российскому представителю, который произвел ребрендинг точек общепита.