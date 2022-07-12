Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о запуске проекта мирового уровня – в Тюмени построят Межвузовский кампус. К обсуждению проекты приглашены жители Тюменской области, Югры и Ямала.

«Приняли важное для развития региона решение. Построим в Тюмени Межвузовский кампус мирового уровня. Это будет и комфортное жильё для студентов, и открытая часть общественного пространства для всех жителей и гостей города. Давайте вместе подумаем, что там должно быть. Приглашаю к обсуждению жителей Тюменской области, Югры и Ямала. Заходите на сайт тюменскийкампус.рф и оставляйте свои предложения», - призвал глава региона.

Кампус расположится в самом центре города на берегу реки Туры и станет продолжением самого крупного общественного пространства в Тюмени – набережной. Рядом расположены большинством филиалов учебных заведений города.

«В новых экономических реалиях нужно искать мощные драйверы развития и роста для всего региона. Мы в Тюменской области всегда делали ставку на человеческий капитал. Главная наша сила – активная молодежь. Строительство межвузовского кампуса позволит привлечь лучших студентов со всей страны, даст толчок к развитию высокотехнологичной промышленности», – добавил Александр Моор.

В пресс-службе главы региона добавили, что в тюменских вузах учатся в общей сложности более 48 тысяч студентов.