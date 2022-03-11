Импорт лекарств в Россию не прекращается, несмотря на санкции

Международные компании не отказываются продавать свои лекарства в России. Как пишет Ugra-news со ссылкой на «Интерфакс», в Ассоциации международных фармацевтических производителей не планируют вводить ограничения против нашей страны. Проблемы могут возникнуть только на поле логистики.

«Мы ввели круглосуточный режим мониторинга, анализируем дополнительные возможности с диверсификацией каналов поставки, и намерены при необходимости решать возникающие проблемы в диалоге с российскими регуляторами. В основном пока индустрии удается самостоятельно решать те задачи, используя разные формы и подходы. И до сих пор удавалось не слишком затягивать время поставки», – рассказывает директор ассоциации Владимир Шипков. Он также добавляет, что фармацевтические компании из разных стран просят создавать «зеленые коридоры» по доставке лекарств в Россию.

Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) была создана в 1994 году и представляет на территории Российской Федерации интересы ведущих международных фармацевтических компаний — производителей современных эффективных, безопасных и качественных лекарственных препаратов.