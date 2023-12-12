Главврач СОКБ Галина Шестакова подвела итоги своей работы

Это же как ребенок, которого наша команда лелеяла, ставила уверенно на ноги не один десяток лет.

Вы знаете, когда в семье есть ребенок – вся семья в тонусе. Ведь от того, куда и как ты его направишь – зависит его будущее. Как поступить в той или иной ситуации, что делать, чтобы ребенок рос активным, целеустремленным и успешным? И когда ты вкладываешь в этого ребенка все, что у тебя есть – свои время, знания, силы, всю свою душу и любовь… – он обязательно вырастет настоящим!

Столько лет пролетело! А такое ощущение, что это было совсем недавно!

В Сургутскую центральную районную клиническую больницу я пришла работать в 1985 году. Сначала врачом-терапевтом в амбулатории поселка Федоровский. Всего было три кабинета – врач-педиатр, акушерка и медсестра. Службы скорой помощи не было – днем и ночью, пешком, по бездорожью, на рабочих машинах нефтяников спешили на помощь больным.

Вместе с коллегами мы смогли организовать участковую терапевтическую и цеховую службы, АТП-комплексы, стационар, службы скорой помощи – все, чего требовало время и новые направления в медицине. Внедрили поэтапность экспертизы качества, работу клинико-экспертной комиссии, стандарты оказания медицинской помощи.

А в 1997 году мне поручили организовать и возглавить консультативно-диагностическую поликлинику. Все пришлось начинать с нуля. И снова три кабинета в двухэтажной поликлинике! Я и две медицинские сестры – Жанна Лопацкая и Анжела Ткаченко – вот и весь штат сотрудников. Позже нам выделили «крыло» на втором этаже терапевтического корпуса. Засучив рукава сами все мыли, красили, обои в кабинетах клеили… За несколько лет поликлиника превратилась в одно из развитых подразделений учреждения.

В то время больница являлась клинической базой для открытого в СурГУ медицинского факультета. Наша команда приложила много усилий для организации тесного сотрудничества со специалистами научных кафедр, которых стали привлекать для работы в поликлинике.

В 2005 году меня назначили главным врачом Сургутской центральной районной клинической больницы (СЦРКБ). В те годы в учреждении уже сформировался стабильный высококвалифицированный медицинский коллектив, но техническое состояние учреждения оставляло желать лучшего. Инженерные сети и коммуникации зданий и помещений были проблемным вопросом. Помогла Администрация Сургутского района. Больнице была выделена огромная по тем временам сумма – 130 млн рублей на ремонт инженерных сетей тепло- и водоснабжения. И зиму 2005-2006 гг. больница впервые прожила без порывов и аварий.

Мало кому известен период в истории больницы, когда предполагалось исключить из ее функций специализированную и высокотехнологическую помощь. Изменения в законодательстве привели к перераспределению полномочий между уровнями власти в части оказания медицинской помощи. Предполагалось, что в функциях нашей больницы останется оказание первичной медико-санитарной помощи, а существовавшие уже несколько лет отделение гематологии и гемодиализа будут переданы в окружную больницу Ханты-Мансийска и Травматологический центр в Сургуте.

Помню, так переживала… Ночь не спала. Знала точно, допустить развала я не имею права! Рано утром пришла к главе Администрации Сургутского района Дмитрию Макущенко. Он выслушал все мои доводы и принял решение о передаче больницы в округ. Я очень благодарна Дмитрию Васильевичу за поддержку. Жизнь показала, что это было правильное решение!

В декабре 2005 года больница получила статус окружной и была переименована в Сургутскую окружную клиническую. Мы приступили к реализации своей основной задачи – оказанию специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению округа.

В 2006 году открыли на функциональной базе 5 клинико-диагностических центров. На сегодняшний день их уже 14. Организация КДЦ позволила увеличить доступность специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Многое удалось реализовать за эти годы. Важными достижениями считаю, реконструкцию инфекционного и капитальный ремонт терапевтического корпусов. Капитальный ремонт I очереди хирургического корпуса. Мы открыли консультативно-диагностическую поликлинику с новым оборудованием, центр амбулаторной онкологической помощи в новом здании.

Оснастили больницу современным медицинским оборудованием, что позволяет повысить качество, доступность и своевременность диагностики и лечения по всем профилям и на всех этапах лечебного процесса.

Создали условия и организовали оказание высокотехнологичной медицинской помощи. К 2023 году – более 100 видов и методов по 14 профилям. Более 1600 случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи в год.

Ежегодно в учреждении стационарную помощь получают более 45 тысяч пациентов. Проводится более 15 тыс. оперативных вмешательств; выполняется более 300 тысяч посещений к врачам консультативно-диагностической поликлиники. Более 400 тысяч ультразвуковых, функциональных, рентгенологических и более 3 млн лабораторных исследований.

В 2020 году на базе учреждения был развернут самый крупный в Югре ковидный госпиталь. В пик пандемии здесь одномоментно проходили лечение 900 пациентов с диагнозом ковид-19. За 3 года в инфекционных отделениях госпиталя пролечилось более 25 000 пациентов.

Самое главное считаю – наш дружный, сплоченный коллектив. СОКБ – это команда! СОКБ – это одна семья! Большое внимание уделяем подготовке квалифицированных кадров, их развитию, укреплению и повышению профессионального уровня. Сегодня штат сотрудников укомплектован на 98 процентов.

Наши сотрудники регулярно проходят обучение в ведущих российских клиниках, а при поддержке Правительства округа – и в зарубежных. В больнице сегодня трудится 2600 человек. Среди медицинских работников 8 докторов и 35 кандидата медицинских наук. Ежегодно принимаем на работу молодых специалистов, активно развиваем наставничество.

Благодаря нашему общему самоотверженному труду в повседневную практику вошли современные и уникальные методы диагностики и лечения. Они стали гордостью не только нашей больницы, но и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уральского федерального округа и России. Больница, построившая себе фундамент на науке и практике, сумела воспитать не одно поколение врачей и медицинских сестер.

Преданность, чувство долга и ответственности перед коллективом, желание сохранить и приумножить достигнутое – такие чувства я испытывала на посту главного врача.

Спасибо вам, дорогие коллеги, за преданность, веру в нашу команду, ваш боевой дух, вашу готовность лечить и спасать!

Вместе мы прошли через множество испытаний! Больница, в том виде, в котором она живет и работает сейчас - активно развивающаяся, узнаваемая за пределами Югры и УРФО, и даже в странах ближнего и дальнего зарубежья, успешная и настоящая... – это наша общая заслуга!

Я знаю, что многие, работающие сегодня специалисты учреждения, уже не мыслят себя вне СОКБ. Особенно те, кто прошел с ней большой путь, развивая и совершенствуя медицинские службы. Многие трудятся в больнице 30 и более лет. Больница для них стала родным домом, а коллектив - семьёй!

Соединяя научные знания и практическую деятельность, медицинские работники СОКБ добились значительных профессиональных успехов, внедрили большое количество новых методов и технологий, в том числе высокотехнологичных.

Вы спрашиваете – кого из трех имеющихся кандидатов я вижу главным врачом СОКБ? Это Краснов Е.А.! Почему!? Евгений Анатольевич трудится в больнице около 30 лет. Он здесь вырос! Он здесь живет! Он принимал и принимает прямое участие во всем, что здесь создано и создается. При его непосредственном участии организовывалась хирургическая служба учреждения. Честность, добросовестность, требовательность и профессионализм, открытость, внимательность и справедливость – основные качества Евгения Анатольевича. Его уважает коллектив! Ему доверяют коллеги! Он знает больницу как свои пять пальцев! Знает каждого сотрудника! Знает кто и чем живет, кто и чем дышит. Умеет найти подход к каждому.

Я желаю всему коллективу, чтобы знания каждого, самоотдача и выдержка помогали и дальше двигаться только вперед во благо сохранения здоровья людей!

Свое будущее я связываю с Югрой и медициной. Но пока не буду раскрывать деталей…