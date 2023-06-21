Сургутская выпускница Екатерина Винокурова о том, как сдала ЕГЭ на 100 баллов

Выпускница гимназии «Лаборатория Салахова» Екатерина Винокурова сдала ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов. В свободное от учебы время девушка занимается спортом и планирует углубленно изучать точные науки.

Екатерина поделилась с корреспондентом СИА-ПРЕСС о том, как ей удалось получить максимальный балл.

— Какие предметы сдавала?

— На ЕГЭ сдавала русский язык, профильную математику и информатику.

— Чем руководствовалась при выборе предметов?

— Я выбирала предметы, которые у меня лучше получались и которые в дальнейшем потребуются при поступлении.

— Когда началась подготовка к ЕГЭ?

— К ЕГЭ я начала готовиться с 10-ого класса.

— Как проходила подготовка? Пользовалась только помощью учителей или ходила к репетиторам?

— Подготовка по этим предметам проходила в школе, также я самостоятельно нарешивала варианты и смотрела доступные вебинары. А по русскому и математике помимо этого занималась с репетитором.

— Что было самым сложным во время подготовки?

— Самым трудным в подготовке было то, что надо было делать очень много заданий и запоминать много информации.

— Как отреагировала на то, что получила 100 баллов? Ожидала такого результата?

— Я была счастлива, когда получила 100 баллов, я не была уверена, что результат будет такой хороший, но надеялась на него.

— Куда ты хочешь поступать? Почему?

— Хотелось бы учиться в ведущем вузе страны, чтобы дальше продолжить углубленно изучать математику.

— Какой совет можешь дать ребятам, которые только собираются сдавать ЕГЭ?

— Не стоит откладывать подготовку к экзаменам на потом, потому что может не хватить времени. И не надо надеятся только на то, что на ЕГЭ повезет и попадется лёгкий вариант, надо рассчитывать на свои знания.