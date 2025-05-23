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Кто стоит за женской пилотажной группой «Барсы» // ONLINE

Руководитель пилотажной группы «Барсы» в Сургуте – о своей команде, самолетах, героях и видеоиграх

Кто стоит за женской пилотажной группой «Барсы» // ONLINE
Фото из соцсетей Ивана Барсова

Руководитель пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов впервые сел за штурвал в 12 лет, а сегодня обучает других и руководит уникальной командой девушек-пилотов, которых объединяет точность, смелость и любовь к небу.

В эфире siapress.ru он расскажет о том, как появилась идея создать именно женскую пилотажную группу, как проходит обучение, и кто может стать пилотом. Затронем тему технических сложностей, редких самолетов и ежегодной акции «Бессмертный полк в небе». А еще подробнее узнаем о его увлечении видеоиграми и стримингом.


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21 мая в 13:58, просмотров: 649, комментариев: 0
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