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Почему нынешний созыв Думы Сургута оказался уникальным — интервью с депутатом

Интервью с депутатом Думы Сургута Алексеем Кучиным

Почему нынешний созыв Думы Сургута оказался уникальным — интервью с депутатом
Фото: Дума Сургута

Дума Сургута седьмого созыва стала уникальной – три смены председателей, важные решения и ключевые инициативы. Как это повлияло на работу депутатов, какие вопросы чаще всего волновали жителей и какие проекты будут в приоритете в 2025 году? О генеральном плане, строительстве школ, и будущем городской Думы – в новом выпуске «ДУМАть и решать» с депутатом Алексеем Кучиным.


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Сегодня в 12:20, просмотров: 911, комментариев: 0
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