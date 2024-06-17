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​«Иртыш настолько огромен и разнообразен, что его можно изучать бесконечно»

Зачем группа ученых и музейных работников проехали 4000 км вдоль Иртыша

​«Иртыш настолько огромен и разнообразен, что его можно изучать бесконечно»
Фото из архива спикера

Завершена большая экспедиция «Иртыш индустриальный». Она стартовала из Ханты-Мансийска на двух машинах, ее участники проехали более 4000 километров вдоль Иртыша по России, Казахстану и Китаю, и в течение 28 дней вернулись обратно с огромным собранным материалом и контактами. В чем смысл и цель экспедиции, какие интересные и курьезные случаи произошли с ее участниками, и во что выльется эта большая работа — мы обсудили с заведующая экспозиционно-выставочном отделом Музея геологии, нефти и газа, а также руководителем штаба экспедиции Ларисой Дында.


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Сегодня в 17:27, просмотров: 97, комментариев: 0
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