Председатель Молодежного парламента при думе Югры Кирилл Медведев — о том, как работает эта структура

В декабре 2024 года исполнится 20 лет с создания Молодежного парламента при думе Югры. Что представляет собой этот орган, как формируется, какой опыт набирают молодые парламентарии, и как много из них впоследствии попадает на различные посты в исполнительной и представительной власти — мы обсудили с председателем нынешнего созыва Молодежного парламента Югры Кириллом Медведевым.