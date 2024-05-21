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«Выходцы из Молодежного парламента работают и правительстве, и в думе Югры, и в местных органах власти»

Председатель Молодежного парламента при думе Югры Кирилл Медведев — о том, как работает эта структура

«Выходцы из Молодежного парламента работают и правительстве, и в думе Югры, и в местных органах власти»
Фото hmao.er.ru

В декабре 2024 года исполнится 20 лет с создания Молодежного парламента при думе Югры. Что представляет собой этот орган, как формируется, какой опыт набирают молодые парламентарии, и как много из них впоследствии попадает на различные посты в исполнительной и представительной власти — мы обсудили с председателем нынешнего созыва Молодежного парламента Югры Кириллом Медведевым.


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Сегодня в 12:02, просмотров: 531, комментариев: 0
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