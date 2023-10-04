16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  99,2677   EUR  104,0621  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​«Новая поликлиника для восточного района Сургута – второй по приоритету окружной медицинский объект»

Депутат думы Югры Ринат Айсин – про сургутские долгострои, профицит окружного бюджета и новую поликлинику «Геолог»

​«Новая поликлиника для восточного района Сургута – второй по приоритету окружной медицинский объект»
Фото из социальных сетей автора

После первого осеннего заседания думы Югры в студию siapress.ru пришел депутат от Сургута Ринат Айсин. Обозреватель СИА-ПРЕСС Дмитрий Щеглов расспросил его про актуальные темы, касающиеся, в том числе, работы парламентариев:

– Как обстоят дела с сургутскими долгостроями, в частности – до сих пор не закрытым даже забором незавершенного здания для судебных приставов;

– Откуда в Югре по итогам полугодия профицит бюджета в размере космических 43 млрд рублей (и причем тут Сургутнефтегаз);

– Когда жителям восточного района Сургута ждать новую поликлинику?

– Как получилось, что более ста сургутских домов, где должен проходить капремонт, отданы одному подрядчику?

– Как дела с новым зданием Городского культурного центра и почему Сургут хронически не может найти дом для «Петрушки»?


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:21, просмотров: 60, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургутском районе появится веревочный парк 605
  2. ​Наталья Комарова начала серию рабочих поездок по муниципалитетам. В чем цель и что будет нового 534
  3. ​В тюменскую поликлинику поставили новое оборудование по нацпроекту 530
  4. «Мама – предприниматель» из Ярково получила деньги на развитие бизнеса 468
  5. ​Тюменскую службу занятости населения отметили на федеральном уровне 446
  6. В Югре столкнулись «КамАЗ» и Renault - один человек погиб, двое попали в больницу 355
  7. ​Сегодня в Сургуте проверяют работу электросирен 349
  8. В Сургуте за 9 месяцев родились 2 960 мальчиков и 2 740 девочек 323
  9. Полицейские раскрыли таинственное убийство 18-летней давности в Лянторе 322
  10. Продажи Lada продолжают расти 266
  1. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 3265
  2. Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак» 1943
  3. ​Живой труп 1821
  4. ​Югра приняла очередной крупный форум, посвященный человеку и государству 1748
  5. ​И так бывает 1669
  6. В Сургуте изменилось движение трех автобусов 1449
  7. Сургутянам рассказали о сроках подачи тепла в дома 1360
  8. Мошенники создали фейковый аккаунт губернатора Югры 1344
  9. ​Обновление бюджета, очередная попытка продать «Агентство» и новые полномочия в архитектуре 1291
  10. ​Дойдем ли мы до солярки и АИ-95 за 100 рублей? И как мы оказались в такой ситуации 1199
  1. В Нефтеюганске ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб 3953
  2. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 3265
  3. ​Антон Акулов: «Мы хотим дать детям базовые навыки для современных и востребованных профессий» 3165
  4. ​А Сургуту слабо? 3129
  5. Жительница Ханты-Мансийска стала одним из лучших фотографов планеты 3077
  6. ​В Сургуте изменили механизм использования социальных транспортных карт 3022
  7. Диана Филатова: «Чем интереснее и ярче человек провел отпуск, тем тяжелее ему будет вернуться к работе» 2874
  8. Не тех блокируем 2767
  9. «Витамин D вырабатывается в организме только под воздействием прямых солнечных лучей. Россия находится в зоне косых солнечных лучей, поэтому прогулка не поможет восполнить дефицит» 2438
  10. ​Власти должны в первую очередь защищать интересы российских граждан, а не тех, кто приехал к нам на заработки 2375

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика