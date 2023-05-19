В «Особом мнении» в студии siapress.ru – депутат думы Югры Ринат Айсин. Он ответил на вопросы обозревателя СИА-ПРЕСС Дмитрия Щеглова об уходящем парламентском сезоне, сокращении полномочий у местных дум, судьбе новой поликлиники «Геолог» и других важных строек Сургута, внедрении новой маршрутной сети автобусов, а также новой окружной политике обращения с домашними животными.
Как дела с новой поликлиникой «Геолог», как поступать с бродячими собаками, и почему режут думские полномочия
Депутат думы Югры Ринат Айсин ответил на вопросы СИА-ПРЕСС
Сегодня в 17:33, просмотров: 136, комментариев: 0