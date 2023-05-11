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«Весенние иллюзии»: как оставаться красивой и не оказаться на приеме у некомпетентных косметологов и пластических хирургов?

Говорим с экспертом в области пластической хирургии и косметологии о том, как не попасть на прием к некомпетентному специалисту

«Весенние иллюзии»: как оставаться красивой и не оказаться на приеме у некомпетентных косметологов и пластических хирургов?
Фото спикера

Эстетические услуги в наше время доступны потребителю с любым доходом. Однако в этом деле главное не ошибиться: так, «уколы красоты», методы по коррекции фигуры и иные процедуры по омоложению и приданию привлекательного вида, проведенные некомпетентным специалистом, могут обернуться ужасными последствиями для ваших внешности и здоровья.

В нашей студии эксперт в области пластической хирургии и косметологии Андрей Сердюк расскажет о том, как не попасть на прием к необразованному косметологу или пластическому хирургу, почему обучение через соцсети не эффективно и на что обратить внимание при выборе мастера.


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10 мая в 17:48, просмотров: 1012, комментариев: 0
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