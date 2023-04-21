Интервью с уральскими мастерами анимации Иваном Вторых и Сашей Гарайс

В культурном центре «Порт» уже завтра откроется выставка анимации «Случайная последовательность». Мероприятие познакомит посетителей с широким диапазоном возможностей современной анимации и позволит увидеть, как выглядят мультфильмы глазами художников. На ней будут представлены работы десяти молодых уральских художников-мультипликаторов.

К нам в студию придут:

Иван Вторых – куратор проекта, сооснователь и генеральный директор студии анимации «Светлые истории», преподаватель анимации в Уральском федеральном университете.

Саша Гарайс – режиссер-аниматор, участница резиденций стоп-моушен анимации, организованных Академией им. Хитрука и Цехом анимации в Екатеринбурге.