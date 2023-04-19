Интервью с художественным руководителем программы «Новые имена Сургута»

В 2023 году свое 30-летие празднует программа «Новые имена Сургута». За 30 лет, наполненных музыкой, трудом и вдохновением, свыше 350 одаренных детей получили всемерную поддержку программы «Новые имена Сургута», 211 из них стали профессиональными музыкантами, гастролирующими исполнителями, композиторами, оранжировщиками, педагогами, солистами и руководителями больших и малых творческих коллективов.

К нам в студию придет художественный руководитель проекта Ольга Пилецкая – она расскажет, в чем секрет успеха программы, чем особенны талантливые дети нашего времени и тяжело ли с ними приходится педагогам.