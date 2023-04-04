Говорим с IT и AI специалистами о развитии нейросетей и искусственного интеллекта

В наши дни нейросети используются во многих сферах и стали доступны каждому. Сегодня более подробно разберем эту тему. К нам в студию придут IT-специалист, маркетолог, руководитель учебного направления в школе программирования ЮниорКод Ильхом Султанов и AI-специалист, маркетолог, организатор мероприятий Darko Азиз Султанов. Обсудим, как обучается искусственный интеллект и несет ли он опасность для человека.