Чем удивит филармония в юбилей композитора Сергея Рахманинова?

«Серебряный век» оставил богатейшее наследие во всех областях искусства. Это время масштабного и необычайно быстрого выхода новых течений, объединённых в авангард мировой культуры. Композитор, пианист, дирижер, творивший на рубеже ХIХ – ХХ веков, Сергей Рахманинов стал символом русской музыки во всем мире.

Мы пригласили заместителя директора Сургутской филармонии, кандидата искусствоведения Юрия Евсеева. Он расскажет, какие концерты будут проведены для горожан в честь юбилея великого композитора.