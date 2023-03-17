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Рахманинову 150. Как в Сургуте отметят юбилей самого русского композитора // ONLINE

Чем удивит филармония в юбилей композитора Сергея Рахманинова?

Рахманинову 150. Как в Сургуте отметят юбилей самого русского композитора // ONLINE
Фото: Сургутская филармония

«Серебряный век» оставил богатейшее наследие во всех областях искусства. Это время масштабного и необычайно быстрого выхода новых течений, объединённых в авангард мировой культуры. Композитор, пианист, дирижер, творивший на рубеже ХIХ – ХХ веков, Сергей Рахманинов стал символом русской музыки во всем мире.

Мы пригласили заместителя директора Сургутской филармонии, кандидата искусствоведения Юрия Евсеева. Он расскажет, какие концерты будут проведены для горожан в честь юбилея великого композитора.


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16 марта в 16:12, просмотров: 602, комментариев: 0
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