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«Изжога не является основным симптомом гастрита, но лучше всегда обращаться к врачу и не прибегать к народным средствам»

Врач-гастроэнтеролог рассказывает о причинах появления гастрита и его профилактике

«Изжога не является основным симптомом гастрита, но лучше всегда обращаться к врачу и не прибегать к народным средствам»
Фото: СОКБ

Быстрый ритм жизни заставляет нас чаще и чаще отказываться от домашней и здоровой пищи. Люди отдают предпочтение фастфуду и заказывают еду. Не сложно догадаться, что последствием такого рациона может стать гастрит. Мы пригласили врача-гастроэнтеролога БУ «Сургутская окружная клиническая больница» Юлию Белобородову, она расскажет об основных причинах развития болезни и ее профилактике.


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10 февраля в 11:15, просмотров: 2287, комментариев: 0
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