Интервью с сексологом о том, вернуть и сохранить страсть в отношениях

Впереди День всех влюбленных, поэтому в его канун мы решили поговорить о том, как вернуть и сохранить страсть в отношениях. Нашу студию посетит сексолог и сооснователь «Центра Семейного и Сексуального Здоровья» Ольга Герасимова – она расскажет, является ли угасание «огонька» причиной для расставания, кто чаще всего обращается с этой проблемой и что делать, если партнер не готов к изменениям.