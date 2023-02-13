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«Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода»

Интервью с сексологом о том, вернуть и сохранить страсть в отношениях

«Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода»
Фото спикера

Впереди День всех влюбленных, поэтому в его канун мы решили поговорить о том, как вернуть и сохранить страсть в отношениях. Нашу студию посетит сексолог и сооснователь «Центра Семейного и Сексуального Здоровья» Ольга Герасимова – она расскажет, является ли угасание «огонька» причиной для расставания, кто чаще всего обращается с этой проблемой и что делать, если партнер не готов к изменениям.


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10 февраля в 11:04, просмотров: 1698, комментариев: 0
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