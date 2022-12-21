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​Холодная и горячая тема: коммунальные ЧП зимой. Алла Вавилина // ONLINE

Интервью с представителями администрации Сургутского района

​Холодная и горячая тема: коммунальные ЧП зимой. Алла Вавилина // ONLINE
Фото: admsr.ru

Зима — время коммунальных ЧП: о том, как с ними работают в Сургутском районе, мы поговорим сегодня. Затронем как «горячие» темы — пожары, нюансы обслуживания газового оборудования, так и «холодные» — прежде всего, связанные с экстремальными холодами. В студии — руководитель Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургутского района Алла Вавилина.


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Сегодня в 12:36, просмотров: 269, комментариев: 0
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