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Буллинг: как бороться? // Ирина Степанова

Интервью с клиническим психологом Ириной Степановой о школьной травле

Буллинг: как бороться? // Ирина Степанова
Фото спикера

Актуальность проблемы буллинга не требует подтверждений. Еще неделю назад все говорили о поножовщине в Нижневартовске – школьник напал на подростка, который его задирал. Примеров можно приводить еще много, но что делать родителям, если их ребенок оказался жертвой травли? А как действовать, если ваше чадо – агрессор? Эти и другие вопросы поднимем в ходе прямого эфира с клиническим психологом Ириной Степановой.


Рекомендации по адаптации ребенка в коллективе:

Агрессия – это часть человеческой природы, поэтому самый первый совет – не бойтесь проявлений агрессии со стороны ребенка!

Конечно же все зависит от возраста, но ребенку важно объяснять, что он имеет право злиться и прямо говорить другим о чувстве своего негодования, а самое главное понимать какие пути поиска безопасности у него имеются.

Покажите ребенку способ разрядки при состоянии злости, агрессии, например, спорт, переключение внимания, техники дыхания и самое главное учитесь и учите говорить правильно и тактично о том, что не нравится.

Как научиться говорить правильно и что такое это правильно? Этому необходимо учить и речь не только о культуре выражения, но и в целом о способах построения такого высказывания. Где этому учат? Можно рассмотреть тренинги, направленные на развитие коммуникативных навыков и способов взаимодействия в конфликте, тренинги, направленные на проработку собственного бренда, навыков самопрезентации, развития эмоционального интеллекта, где люди учатся правильно считывать эмоции других людей и свои, обратите внимание на театр как один из эффективнейших способов развития эмоционального интеллекта.

Не оставляйте ребенка справляться со сложными ситуациями один на один. Разговаривайте.

По возвращению со школы спрашивайте у ребенка как прожит день? Как дела у друзей в классе, у него? Что интересного произошло за день? Не сводите все к теме оценок и успеваемости!

Сохраняйте с ребенком тактильный контакт, обнимайтесь) Выстраивайте доверительные отношения, чтобы каждый член семьи мог понимать, что он принят и любим не только когда у него все хорошо, но и когда ему плохо.

Интересуйтесь кругом общения ребенка, обратите внимание как он общается с друзьями, и друзья общаются с ним.

Инициируйте мероприятия, не касающиеся учебной деятельности, где ребенок будет находиться среди сверстников и взаимодействие поможет ему лучше раскрыться в значимой для него среде, например знакомьте ребенка с увлечениями одноклассников и их с увлечениями Вашего ребенка. Например, если Ваш ребенок учувствует в концерте или олимпиаде, то пригласите друзей и одноклассников поддержать его. В свою очередь сами не забывайте посещать схожие мероприятия друзей и одноклассников Вашего ребенка.

Если так сложилось, что не сложились отношения, то включайте ребенка в ту сферу деятельности, где он будет успешен, например, он плохо учится в силу каких – либо причин, но прекрасно танцует. В наказание многие лишают ребенка любимого занятия в надежде, что это стимулирует к учебе, но происходит наоборот…Ребенок теряет последний ресурс самоподдержки.

Читайте, книги учат доброте и умению понимать других и себя. Но в идеале если Вы будете не просто читать, но и обсуждать прочитанное!


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Сегодня в 11:06, просмотров: 247, комментариев: 0
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