Социальный предприниматель из Ханты-Мансийска Галина Каленская — о работе и настроении бизнеса в Югре

Недавно прошел Югорский предпринимательский форум, где собрались сотни представителей бизнес-сообщества. О том, что там происходило, и какие вообще настроения сейчас у бизнеса в регионе, мы поговорим с социальным предпринимателем, директором Центра развития культуры и спорта «Олимп» Галиной Каленской.