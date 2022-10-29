16+
Логотип Сиапресс
USD  61,5343   EUR  61,1328  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции»

Директор «Окружного дома народного творчества» — о событиях в рамках Форума национального единства

Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции»
Фото АУ «Окружной дом народного творчества»

В октябре в Югре прошел очередной Форум национального единства. В его рамках АУ «Окружной дом народного творчества» провел четыре площадки: «Золотые имена народов России», «Нарядная Россия», фестиваль «Возьмемся за руки, друзья» и лаборатория традиционных танцев народов России. Что это были за мероприятия, как они прошли и какие масштабные задачи решают подобные события — мы обсудили с директором «Окружного дома народного творчества» Еленой Исламуратовой.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 13:00, просмотров: 726, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургутском районе мобилизовали замглавы поселения 966
  2. Дорожные работы на улице Привокзальной Сургута завершатся к 1 ноября 849
  3. ​Приезжайте в Сургут! Как в городе встречают мигрантов // ONLINE 812
  4. Бухгалтеров югорского садика заподозрили в хищении 6 млн рублей 771
  5. Сургутяне могут помочь в борьбе с рекламой наркомагазинов 756
  6. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 726
  7. ​В Тюменской области стартовал форум-презентация Всероссийского проекта «Музейные маршруты России» 699
  8. Доля россиян с тревожным настроением вновь увеличилась 695
  9. Обсуждение здорового человека 680
  10. ​Александр Моор поздравил аграриев с отличным завершением сезона 593
  1. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 2747
  2. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 2683
  3. ​Сургутская ГРЭС-2 показала экологическую эффективность раздельного сбора отходов 2331
  4. В Сургуте автомобиль сбил женщину с двумя детьми 1891
  5. В Сургуте обманули жителя Якутии на зарплату и он отправился пешком домой 1862
  6. ​Вартовчанка порубила автомобиль топором 1709
  7. Мэр Нижневартовска готов разорвать контракт с подрядчиком, который не успевает сдать спортплощадку в срок 1666
  8. Жители ХМАО восхитились северным сиянием 1509
  9. Пенсионер из Якутии, шедший пешком из Сургута, госпитализирован 1466
  10. 155 югорчан заразились ковидом за сутки 1462
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 40591
  2. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 8634
  3. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 7610
  4. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 5889
  5. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 3971
  6. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 3958
  7. В Югре идут новые отправки мобилизованных 3634
  8. Aviaincident: в небе над Югрой опасно сблизились пассажирские лайнеры 3102
  9. Югра выполнила план по мобилизации 2928
  10. Полиция Югры поймала 13 девушек легкого поведения 2776

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика