Интервью о преступлениях в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

Сообщения в СМИ и социальных сетях о случаях мошенничества участились: по всей видимости, в этой сфере криминальной жизни наблюдается серьезное оживление. Как с такими преступлениями борются в полиции, поговорим с начальником отделения по борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом радиоэлектронных и технических средств ОУР УМВД России по Сургуту Ильдаром Хафизовым.