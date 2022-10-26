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​Мошенничество: как бороться? Ильдар Хафизов // ONLINE

Интервью о преступлениях в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

​Мошенничество: как бороться? Ильдар Хафизов // ONLINE
Фото: siapress.ru

Сообщения в СМИ и социальных сетях о случаях мошенничества участились: по всей видимости, в этой сфере криминальной жизни наблюдается серьезное оживление. Как с такими преступлениями борются в полиции, поговорим с начальником отделения по борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом радиоэлектронных и технических средств ОУР УМВД России по Сургуту Ильдаром Хафизовым.


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Сегодня в 10:53, просмотров: 358, комментариев: 0
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