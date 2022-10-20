Интервью с рентгенохирургом СОКБ Павлом Каном

Проводить операции без ножа – в наше время это не кажется чем-то фантастическим. Ретнгенохирург способен убрать закупорку сосудов, спасти человека от ампутации при диабетической стопе и даже помочь онкобольным. Более подробно о применении этой практики в СОКБ расскажет заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Павел Кан.



