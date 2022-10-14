Что будет на выставке «Путь великого дракона» в Сургуте?

Галерея «Стерх» продолжает серию выставок, знакомящих сургутян с мировой культурой. В разные годы в галерее проходили выставки японской гравюры и живописи, нэцке, китайской каллиграфии, тибетских танка, африканских масок. В этот раз в Сургуте организована экспозиция «Путь великого дракона» – все желающие могут прийти и посмотреть на артефакты восточной культуры.

К нам в студию придет организатор выставки – коллекционер восточного искусства и музеевед Филипп Тарасов. Он расскажет про выставку, необычные экспонаты, представленные там, а также про то, как ему удается получать артефакты.