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«Путь великого дракона» пролегает через Сургут // ONLINE

Что будет на выставке «Путь великого дракона» в Сургуте?

«Путь великого дракона» пролегает через Сургут // ONLINE

Галерея «Стерх» продолжает серию выставок, знакомящих сургутян с мировой культурой. В разные годы в галерее проходили выставки японской гравюры и живописи, нэцке, китайской каллиграфии, тибетских танка, африканских масок. В этот раз в Сургуте организована экспозиция «Путь великого дракона» – все желающие могут прийти и посмотреть на артефакты восточной культуры.

К нам в студию придет организатор выставки – коллекционер восточного искусства и музеевед Филипп Тарасов. Он расскажет про выставку, необычные экспонаты, представленные там, а также про то, как ему удается получать артефакты.


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Сегодня в 10:33, просмотров: 347, комментариев: 0
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