Гендиректор компании «Центр инновационных технологий» Алексей Иванов — про импортозамещение в Югре

Как себя ощущают высокотехнологические отрасли в Югре и России, и насколько удается справляться с импортозамещением? Об этом мы поговорим с генеральным директором компании «Центр инновационных технологий» Алексеем Ивановым. Эфир начнется 29 сентября в 14.00.