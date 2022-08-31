Общественница Розалия Валиева – про то, как делаются национально-культурные мероприятия в Югре

В Югре живут представители более 100 народов, поэтому реализация того, что называется национальной политикой — сложный комплекс мероприятий. Одну из важнейших ролей в нем играют общественники — различные национально-культурные объединения. О том, как работает большая система поддержания межнационального мира и культурного взаимодействия, мы поговорили с председателем общественной организации «Содружество народов Югры» (г. Нягань) Розалией Валиевой.