В Сургуте стартовали продажи в ЖК «Монаково»

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Жилой комплекс «Монаково» от девелопера «ДСК-1» ‒ это пространство, где комфорт, безопасность и удобство сочетаются с продуманной инфраструктурой. Здесь каждый найдет все необходимое для жизни: школы, детские сады, поликлиники и магазины расположены в шаговой доступности, что позволяет экономить время и проводить его с семьей.

ЖК «Монаково» ‒ это оазис гармонии, где дворы и общественные пространства вдохновлены классическими парками и дворцовыми площадями. Песочные оттенки, изящные линии и продуманные зеленые зоны, располагают к прогулкам и отдыху. Фасады домов выполнены в теплой бежево-коричневой гамме с терракотовыми акцентами. Арочные формы, как напоминание о классической европейской архитектурой, придают зданиям утонченность и величие. Использование клинкерного кирпича подчеркивает монументальность, характерную для застройки княжества Монако.

Дизайнерские места общего пользования и холлы продолжают концепцию теплой элегантности. Безопасность обеспечивается современными системами: возможностью установки контроля доступа на дверях с видеодомофонами, этажных дверях выхода на эвакуационную лестницу. Предусмотрены пожарная безопасность с лестничными площадками и системой дымоудаления, а также видеонаблюдение. Наши подъезды усовершенствованы колясочными и душевыми для лап питомцев.

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Первое, вы можете приобрести квартиру дешевле на стадии котлована, нежели после сдачи объекта. Действует семейная ипотека от 4%* до сдачи дома и 6% после. Подходит семьям с детьми до 7 лет. Можно использовать материнский капитал как первый взнос. Что делает приобретение более приятным.

Второе, цена квадратного метра растет по мере строительства. Сейчас можно выбрать подходящие для вас планировки, зафиксировать цену и выиграть на разнице в стоимости.

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