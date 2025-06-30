«ДСК-1» строит жилье для семей с детьми

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Большинство взрослых помнят трудности с жильем в молодости: общежития, съемные квартиры, годы накоплений. Сегодня родители стараются избавить детей от этих проблем, покупая недвижимость заранее. Чтобы комфортно воспитывать ребенка, а потом оставить приобретенную квартиру ему.

Значительная часть сургутских семей для этой цели выбирает жилой комплекс «Крылов», который в 39 микрорайоне строит «ДСК-1». Логика решения простая: в ЖК возводится новый дом, а железное правило рынка гласит: на этапе котлована цены всегда самые привлекательные. К вводу в эксплуатацию они заметно вырастают. Через 10-15 лет стоимость квартиры может увеличиться в несколько раз.

При этом в моменте покупатели пользуются спецпредложениями застройщика и экономят деньги Семьи с маленькими детьми имеют право на «Семейную ипотеку» со ставкой от 2,2% годовых до сдачи дома. Материнский капитал можно полностью направить на первоначальный взнос.

Для семей с детьми старше семи лет действует «Донорская ипотека», позволяющая снизить ставку до 6% при наличии созаемщика с нереализованным правом на «Семейную ипотеку». Тем, кто не хочет или не может работать с банками, застройщик предлагает рассрочку с фиксированными платежами до окончания строительства.

Почему именно ЖК «Крылов»?

Этот жилой комплекс создан с учетом потребностей разных возрастов. В дошкольные годы родители оценят детский сад в шаговой доступности. Безопасный двор без машин оборудован видеонаблюдением, системой контроля доступа, игровой и спортивной зонами с мягким покрытием.

Школьникам не придется тратить много времени на дорогу, образовательное учреждение находится рядом с домом. В районе также много центров допобразования. Магазины, поликлиника, аптеки тоже в шаговой доступности. Подросткам нравятся благоустроенные зоны отдыха, где можно проводить время с друзьями.

В той же концепции «на вырост» сделаны и квартиры. Просторная кухня-гостиная станет центром общения с родителями в детские годы, а позже здесь можно принимать гостей, заниматься спортом и даже устраивать вечеринки.

Отдельная спальня легко меняется: в детстве здесь размещаются кроватка, манеж и игровая зона. В школьные годы появляется рабочее место для учебы и спортивный уголок. В подростковом возрасте комната превращается во взрослую спальню с большой кроватью. Множество мест для хранения, в том числе гардеробные и личные кладовые, на протяжении всего периода взросления решают вопрос размещения вещей.

В стоимость квартиры уже включены стильная чистовая отделка и комплект сантехники. Это позволяет сэкономить на ремонте и сразу заселиться в готовое жилье.

В будущем же ребенок не тратит годы и большие суммы на аренду жилья. А еще экономит время на поиск и покупку недвижимости в самый активный период жизни, избегает высоких процентов по ипотеке и стресса от решения жилищного вопроса. С самого детства у него уже есть надежный актив и главное – уверенность в завтрашнем дне.

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АО СЗ "ДСК-1"