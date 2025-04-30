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​ГК «Сибпромстрой» готова и дальше строить социальные объекты

ГК «Сибпромстрой» строит две школы и один детский сад в Сургуте

​ГК «Сибпромстрой» готова и дальше строить социальные объекты
Фото: ООО «Сибпромстрой-Югория»

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Группа компаний «Сибпромстрой» продолжает последовательно реализовывать социально значимые проекты. Так, ранее застройщик реализовал несколько крупных проектов: сданы в эксплуатацию детский сад на 300 мест в районе «Марьина гора», комплекс с детсадом и школой в микрорайоне «Голдфиш», а также школа и детсад в 42-м микрорайоне.

Сейчас «Сибпромстрой» строит сразу две школы в Сургуте ‒ в жилых комплексах «Георгиевский» и «Марьина гора», а также детский сад в «Георгиевском». В числе возможных новых проектов ‒ школа рядом с ЖК «Любимый», в районе пересечения улиц Ивана Захарова и Университетской. Район активно застраивается, но при этом здесь отсутствуют образовательные учреждения.

Кроме того, компания предложила администрации Сургута построить школу в микрорайоне «Строитель», рядом с местом, где ранее располагался Городской культурный центр. Генеральным планом здесь предусмотрено строительство школы на 1 500 учеников в смену, однако застройщик предлагает применить свой типовой проект на 900 мест.

Как отметил соучредитель компании Николай Сторожук, такую школу предприятие может построить быстро и с гарантией качества. В то же время масштабный проект с увеличенной вместимостью потребует разработки новых проектных решений, значительных временных затрат и переработки технологических процессов. К тому же участок под школу ограничен по площади — разместить на нем здание на 1 500 мест будет непросто.

«Сибпромстрой» продолжает работать в модели, которая уже доказала свою эффективность: строительство за счет собственных средств с последующим выкупом со стороны города или округа. Этот путь компания уже прошла на примере нескольких объектов и доказала, что даже в сложных условиях можно строить социальные объекты быстро, качественно и в срок.

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ООО "Сибпромстрой-Югория"


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