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​Югорских школьников познакомили со сказками коренных народов Севера в онлайн-формате

Онлайн-урок о сказках Севера собрал 4,5 тысячи школьников из Югры

​Югорских школьников познакомили со сказками коренных народов Севера в онлайн-формате
Фото: Наталья Сурикова

Цифровая экосистема МТС при поддержке департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа провела для школьников интерактивный онлайн-урок по сохранению коренных языков Севера в формате комиксов. В занятии приняли участие около 4 500 учеников 3-7 классов из более чем 80 общеобразовательных школ, в том числе из отдаленных малых населенных пунктов Югры и Тюменской области.

Участниками онлайн-урока стали школьники из 8 городов: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Когалыма, Пыть-Яха, Урая и Лангепаса, а также 30 отдаленных поселений в разных районах округа. Занятие стало продолжением серии мероприятий в рамках Международного десятилетия языков коренных народов, направленной на сохранение национального культурного наследия. В конце 2024 года цифровая компания издала сборник этнокомиксов «Ожившие легенды Севера», а в этом году передала в библиотеки Ханты-Мансийского автономного округа 200 экземпляров книг. Это первое издание хантыйских, мансийских, ненецких и селькупских сказок, где герои оживают с помощью дополненной реальности, а читатель может сделать своего нейроаватара в стилистке героев историй. Ознакомиться с электронной и аудиоверсией сборника читатели могут в сервисе Строки.

Образовательный онлайн-урок для школьников провела эксперт фольклорного центра Обско-угорского институт прикладных исследований и разработок Любовь Федоркив. Она рассказала про особенности языков и фольклора коренных малочисленных народов Севера, популярных сюжетах и героях на примере сказок из книги «Ожившие легенды Севера», в ребята через комиксы узнали о традициях и культуре своих предков.

«Мы продолжаем реализовывать социальные проекты на стыке цифровых технологий, образования и культурного наследия, используем современные digital-форматы, которые будут интересны молодежи. В прошлом году мы издали сборник сказок с дополненной реальностью, а сейчас на платформе Линк проводим интерактивные онлайн-уроки. Проведенный ранее на Ямале урок показал свою востребованность и актуальность, поэтому мы расширили географию, организовав занятие для школьников Югры и Тюменской области. Таким образом, цифровые технологии позволяют не зависимо от места проживания охватывать большое количество участников, которые хотят приобщиться к изучению коренных языков Севера», — рассказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

«На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры проживают представители более 120 национальностей со своей богатой культурой и традициями. Коренное население представлено тремя малочисленными народами – ханты, манси, лесными ненцами. Изучение и популяризация языков – важная задача, которая позволяет молодежи погрузиться в историю и культуру родного края, стать его исследователями и патриотами. Очень приятно, что бизнес неравнодушен к таким важным для Югры задачам, как сохранение наследия северных народов. Мы рады, что технологическое сотрудничество МТС и нашего департамента помогает приобщиться к новым знаниям тысячам школьникам из разных районов, делать процесс обучения удобным и, главное, доступным», — прокомментировала начальник отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера департамента образования и науки Югры Оксана Рыжкова.


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