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Завтра начинается сегодня: как создать доход на будущее с Программой долгосрочных сбережений

Как создать свой капитал с Программой долгосрочных сбережений

Завтра начинается сегодня: как создать доход на будущее с Программой долгосрочных сбережений
Фото: Ханты-Мансийский НПФ

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Чтобы обеспечить себе достойную активную жизнь в старости, необходимо уже сейчас задуматься о формировании дополнительного пассивного дохода! Так считает клиент Ханты-Мансийского НПФ Владислав Попов.

Поговорили о преимуществах программы с Владиславом Поповым, руководителем информационного центра Избирательной комиссии ХМАО-Югры. Владислав Викторович много лет является клиентом фонда по обязательному пенсионному страхованию. В 2024 году он также вступил в Программу долгосрочных сбережений, заключив договор онлайн.

«Программа долгосрочных сбережений – это один из эффективных механизмов для выгодного вложения средств на длительный период. Рекомендую участвовать в программе, но для этого человек должен созреть и построить планы своей жизни на несколько десятилетий вперёд. Взносы мне удобнее делать самостоятельно. Сейчас системы онлайн-банкинга развиты достаточно сильно, и для пополнения счетов в НПФ не нужно никуда ходить – всё можно сделать за 5 минут со своего смартфона или компьютера. Также в онлайн-банке можно настроить автоплатежи. Планирую делать взносы раз в квартал или два раза в год, на общую сумму 75-100 тысяч рублей в год», – поделился Владислав Викторович.

По условиям Программы долгосрочных сбережений участники могут увеличить накопления благодаря:

- софинансированию от государства – до 360 000 рублей за 10 лет. Размер софинансирования зависит от среднемесячного дохода и размера взносов участника;
- инвестиционному доходу. Ханты-Мансийский НПФ будет инвестировать сбережения, а полученный доход - ежегодно перечисляться на счет участника;
- налоговому вычету. Максимальная сумма налога к возврату зависит от размера внесенных взносов и ставки НДФЛ, применяемой к доходам вкладчика. Эти деньги можно вновь отправить на счет, увеличивая общую сумму своих накоплений.

Вступить в Программу долгосрочных сбережений и пополнять счет можно на сайте Ханты-Мансийского НПФ. Это простой и удобный способ начать заботиться о своем будущем уже сегодня.

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АО "Ханты-Манскийский НПФ"


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Сегодня в 16:14, просмотров: 64, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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