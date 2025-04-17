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Шесть молодых югорчан рекомендованы для поступления в ГИТИС по итогам онлайн-отбора

Шесть молодых актеров из Югры рекомендованы к поступлению на актерский факультета ГИТИСа

Шесть молодых югорчан рекомендованы для поступления в ГИТИС по итогам онлайн-отбора
Фото: ГИТИС

Цифровая экосистема МТС совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС подвели итоги образовательного проекта для абитуриентов Урала и Сибири. Первичный онлайн-отбор в ГИТИС прошел в рамках проекта «Поколение М» на платформе МТС Линк. Шесть молодых актеров из Ханты-Мансийского автономного округа рекомендованы к поступлению на актерский факультета ГИТИСа.

Онлайн-отбор талантливых ребят провел старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Оганян. Всего в мероприятии приняли участие около 150 абитуриентов из уральских и сибирских городов. Из ХМАО свое театральное мастерство демонстрировали школьники и студенты колледжей Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Югорска, Урая и Лянтора. Они читали стихи Марины Цветаевой, Евгения Евтушенко, Владимира Маяковского, Али Кудряшевой, басни Крылова, Михалкова и многие другие произведения.

По итогам отбора в число лучших вошли Ксения Тараненко (Нефтеюганск), Дмитрий Лобастов (Нижневартовск), Каролина Корогодина (Сургут), Валерия Сергаева (Сургут) и Елизавета Гельмель (Югорск). Также отбор прошел Аристарх Яппаров (Урай), который прослушивался онлайн у народного артиста РФ, профессора, художественного руководителя курса актёрского факультета заочного отделения ГИТИСа Николая Лазарева. Им зачтено прохождение первого тура отборочных испытаний на актерский факультет и предложено участие во втором туре прослушиваний в Москве.

«Ежегодно наш образовательный проект привлекает множество талантливых детей из Югры, которые хотят поступить в престижный театральный вуз страны. Благодаря онлайн-формату, они имеют уникальную возможность задать педагогу вопросы, получить обратную связь про выбор чтецкой программы и лучше подготовиться к следующим этапам прослушиваний. Желаю нашим ребятам успешно пройти следующие испытания и исполнить свою заветную мечту. Отмечу, что в 2024 году пять из 22 бюджетных мест на актерский факультет ГИТИСа заняли участники проекта «Поколение М» из разных регионов», — прокомментировал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

«Я счастлива, что второй год подряд прохожу предварительный отбор в ГИТИС. В прошлом году, когда мероприятие проходило очно в Сургуте, прошла кастинг, но слетела с третьего тура в Москве. Несмотря на это, мечта поступить в театральный вуз меня не отпустила. В столице меня вдохновила постановка с участием актеров ГИТИСа, и я в очередной раз захотела там учиться. Сцену люблю с детства, мне всегда бабушка говорила: «Ну, артистка!». В этом году на предварительных прослушиваниях читала «Машеньку» Владимира Набокова и стихотворение «Приручение» современного автора Наили Ямаковой. Не думала, что пройду отбор. Теперь буду пробовать свои силы дальше», — поделилась впечатлениями Ксения Тараненко.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 71, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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  5. ​Проклятый спортивный ангар 4694
  6. Планировка и наполнение жилых районов в Сургуте примитивно — оно не учитывает интересы ни женщин, ни детей, ни пенсионеров 4456
  7. ​Куб возбуждающий 4190
  8. ​Концепция, а не проект 4117
  9. ​Планетария из существующих бань в Сургуте не получилось 4000
  10. Из Нижневартовска в Пермь запустят прямые авиарейсы 3927

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