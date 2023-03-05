Рейтинг лучших и худших подарков для женщин

Близится 8 марта – Международный женский день. Каждый хочет порадовать свою жену, сестру, маму, дочь, бабушку или подругу. Но вот вопрос: как не прогадать с подарком? В этом обзоре мы собрали для вас самые ужасные варианты «сюрпризов», которые точно испортят настроение виновнице торжества.

Декоративная косметика

Косметика будет хорошим подарком только в том случае, если вы выберете его с той, кому он предназначается. В противном случае велика вероятность купить то, что не подойдет женщине, и тем самым бросить деньги на ветер. Учтите и то факт, что у представительницы прекрасного половины человечества может быть аллергия на компоненты косметики.

Мягкие игрушки и статуэтки

Если вы планируете купить подобное не ребенку, то откажитесь от этой идеи. Такой подарок способен порадовать разве что ребенка, но никак не взрослую женщину.

Кухонная утварь

Такие предметы являются необходимыми для быта и не должны преподноситься в качестве подарка. Кроме того, велика вероятность задеть женщину – она может посчитать, что вы видите в ней только кухарку и домохозяйку.

Весы

Это можно расценить как намек на то, что девушке пора заняться собой. К данной категории относится и спортивный инвентарь, если виновница торжества не занимается спортом.

Домашние животные

Возможно, вы и вызовите удивление подобным сюрпризом, но стоит помнить, что питомец – это, в первую очередь, ответственность. Не каждая будет готова тратить деньги на уход за щенком, котенком или грызуном. Зоозащитники предупреждают, что такие «подарки» затем могут оказаться на улице.

Бонус – список лучших подарков, которые точно не оставят равнодушными.

Прыжок с парашютом

Та, которой вы хотите сделать подарок, любительница острых ощущений? Тогда прыжок с парашютом будет идеальным вариантом. Однако стоит помнить о том, что такое занятие не подойдет тем, у кого есть ограничения по здоровью.

Билеты в театр

Постарайтесь разузнать, на какую постановку хотела бы сходить девушка, а затем отправляйтесь за билетами. Не обязательно выбирать «стандартный» театр – попробуйте антрепризу, плейбэк и другие виды.

Массаж

Подобный отдых в СПА поможет расслабиться и подарить положительные эмоции. Если подарок предназначается возлюбленной, можно выбрать парные программы и провести совместный вечер.

Мастер-класс

В наше время существует множество мастер-классов – от приготовления тортиков до создания предметов интерьера из подручных материалов. Если вы знаете спектр увлечений одаряемой, то рассмотрите этот вариант.

Необычная еда

Если женщина давно мечтала попробовать что-то новенькое, можно устроить ей ужин, выбрав блюда необычной кухни или приготовив еду самостоятельно. Если к кулинарии душа не лежит, можно поискать необычные десерты, которые продаются на заказ.