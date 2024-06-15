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​ОСАГО по дистанту

Как можно оформить выплату по ОСАГО через Госуслуги?

​ОСАГО по дистанту
Фото: ru.freepik.com

С 15 июля 2023 года автомобилисты могут подать электронное заявление о страховом возмещении по ОСАГО через портал «Госуслуги». При этом ДТП должно быть оформлено по европротоколу, а каждый участник аварии должен иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. По данным Российского союза автостраховщиков, с даты начала работы сервиса более 130 югорчан оформили извещения через Госуслуги и получили выплаты на общую сумму свыше 3 млн рублей.

Как оформить выплату по ОСАГО через Госуслуги?

На этот вопрос отвечает Мирхайдар Фатхуллин, заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области.

— Подать заявление необходимо в течение пяти рабочих дней после ДТП. Также понадобится мобильное приложение «Госключ», чтобы заверить заявление цифровой подписью. Если европротокол оформлен в бумажном виде, нужно будет приложить его скан или фото. Воспользоваться сервисом можно независимо от формы возмещения: он распространяется как на денежную выплату, так и на ремонт поврежденного транспортного средства. Что касается необходимых документов, то часть данных об автомобиле и его собственнике подгружается автоматически из профиля пользователя на «Госуслугах». Кроме того, понадобятся и другие подтверждающие документы, их перечень определен правилами ОСАГО. В частности, это скан или фото извещения о ДТП (если оно бумажное) либо номер извещения (если оно электронное), банковские реквизиты для перечисления выплаты, подтверждение собственности на транспортное средство, документы о расходах (если они были). Когда страховая компания получит электронное заявление, она направит уведомление в личный кабинет заявителя на «Госуслугах». Если каких-то документов не хватает, она уведомит об этом клиента. Для того чтобы оценить размер ущерба, страховщик проводит осмотр транспортного средства. Дату, время и место проведения осмотра согласовывают с потерпевшим через личный кабинет на «Госуслугах». При взаимном согласии потерпевшего и страховой компании оценка ущерба может производиться дистанционно, по фото- и видеоматериалам. В таком случае предоставлять автомобиль нет необходимости.


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15 июня в 16:26, просмотров: 721, комментариев: 0
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