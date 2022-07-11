Некачественная набережная заставила власти Сургута обратиться к правоохранителям

Набережная у Сургутского государственного университета не в первый раз становится предметом обсуждения горожан. В последний раз на подрядчика, что занимался возведением объекта, завели уголовное дело – он предоставил в администрацию неверные сведения о выполненных работах, получив тем самым гораздо больше денег.

«Было выявлено несоответствие выполненных подрядчиком работ по объему и качеству. В итоге мы зашли в судебные разбирательства с данной компанией и параллельно передали документы в органы надзора. На днях было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении подрядчика», – заявил мэр Андрей Филатов.

Берег Саймы у Сургутского государственного университета начали приводить в порядок еще в 2019 году. Сегодня это место уже облагорожено – появились пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, амфитеатр, однако качество совершенно не устраивает ни жителей города, ни власть, ни общественников.

«Я беру на себя эту ответственность перед округом — не подписывать объемы, если они не сделаны или сделаны с ненадлежащим качеством. Игнорировать город мы не позволим. Если кто-то думает, что мы на это пойдем — не пойдем», – подчеркнул глава Сургута в ходе заседания одного из муниципальных штабов.

Сдать объект должны были еще 1 октября прошлого года, однако контракт завершился в марте 2022 года – сейчас набережная огорожена, однако это не мешает людям на ней отдыхать. Местные жители попросту сделали дыры в заборе и попадают на набережную через них. В мэрии считают, что загородка установлена незаконно и в скором времени она должна исчезнуть.

На прошлой неделе губернатор Югры Наталья Комарова обратилась от имени всех жителей региона с просьбой наконец-то завершить объект: «Ну сделайте ее, пожалуйста, а? От имени всех югорчан уже прошу!».

Напомним, что подрядчиком на проблемном объекте выступает компания из Ханты-Мансийска «Квадрат», которая работает на рынке с августа 2009 года. На сайте компании написано, что организация зарекомендовала себя как надежный исполнитель государственных и муниципальных контрактов.