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Набережная у СурГУ превратилась в имя нарицательное – рассказываем, почему

Некачественная набережная заставила власти Сургута обратиться к правоохранителям

Набережная у СурГУ превратилась в имя нарицательное – рассказываем, почему
Фото: Ю.Нуреев

Набережная у Сургутского государственного университета не в первый раз становится предметом обсуждения горожан. В последний раз на подрядчика, что занимался возведением объекта, завели уголовное дело – он предоставил в администрацию неверные сведения о выполненных работах, получив тем самым гораздо больше денег.

«Было выявлено несоответствие выполненных подрядчиком работ по объему и качеству. В итоге мы зашли в судебные разбирательства с данной компанией и параллельно передали документы в органы надзора. На днях было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении подрядчика», – заявил мэр Андрей Филатов.

Берег Саймы у Сургутского государственного университета начали приводить в порядок еще в 2019 году. Сегодня это место уже облагорожено – появились пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, амфитеатр, однако качество совершенно не устраивает ни жителей города, ни власть, ни общественников.

«Я беру на себя эту ответственность перед округом — не подписывать объемы, если они не сделаны или сделаны с ненадлежащим качеством. Игнорировать город мы не позволим. Если кто-то думает, что мы на это пойдем — не пойдем», – подчеркнул глава Сургута в ходе заседания одного из муниципальных штабов.

Сдать объект должны были еще 1 октября прошлого года, однако контракт завершился в марте 2022 года – сейчас набережная огорожена, однако это не мешает людям на ней отдыхать. Местные жители попросту сделали дыры в заборе и попадают на набережную через них. В мэрии считают, что загородка установлена незаконно и в скором времени она должна исчезнуть.

На прошлой неделе губернатор Югры Наталья Комарова обратилась от имени всех жителей региона с просьбой наконец-то завершить объект: «Ну сделайте ее, пожалуйста, а? От имени всех югорчан уже прошу!».

Напомним, что подрядчиком на проблемном объекте выступает компания из Ханты-Мансийска «Квадрат», которая работает на рынке с августа 2009 года. На сайте компании написано, что организация зарекомендовала себя как надежный исполнитель государственных и муниципальных контрактов.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 231, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:39
Здесь напрягает один момент. А что в процессе выполнения работ чиновникам и надзорным органам на строительство набережной СурГУ вход был запрещён? Вот заказчик сидит и ждёт, когда подрядчик предъявит ему брак и потом, кипя праведным гневом и грозя всеми карами говорит подрядчику, мол ни за что не приму эту хренотень. Ибо «игнорировать город» не позволю даже подрядчикам из самой столицы Югры. Но постойте? Ведь у нас много всяких контролирующих органов и депутатов. Неужели не нашлось органа или Депутата, который бы пресёк халтуру подрядчика на корню. Можно было бы ведь по участкам принимать, а не все набережную сразу. Ну как-то все это непонятно. Что получается? Криворукие подрядчики лепили халтуру, а Депутаты и надзорные органы ходили (если ходили) за забором стройки с фигой в кармане. Мол давайте, давайте- стройте, а потом я не подпишу и покажу свою принципиальность. И грозя пальцем заявлю, мол не позволю «игнорировать город». Но друзья! Ну ведь с 2019 года эта набережная мелькает в отчетах чиновников всех уровней. А факту ещё не сдав в эксплуатацию эту набережную, сегодня ее нужно уже ремонтировать. Надзор за качеством строительства никто не отменял нигде и никогда. И департамент архитектуры и строительства города должен взять этот косяк на себя и понести заслуженное наказание. Ибо негоже доводить Губернатора Югры до призыва отчаяния: «Ну сделайте ее, пожалуйста, а? От имени всех югорчан уже прошу!»

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