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«Колхозник» в годы Великой Отечественной войны

События в стране, на фронте и за рубежом сургутяне узнавали из местной районной газеты

Фото: архив автора. Валентина Борутто – редактор сургутской районной газеты с августа 1941-го по 17 июня 1943 г.
Фото: архив автора. Валентина Борутто – редактор сургутской районной газеты с августа 1941-го по 17 июня 1943 г.

С первого дня войны и до Победы сургутская районная газета «Колхозник» помещала сообщения и сводки Совинформбюро, освещала ход боевых действий Красной армии в тревожном 1941 году, крайне опасным для страны 1942-м. Но как бы ни было трудно на фронте, людей не покидала надежда и уверенность к победе. Советский народ знал, что в этом жутком сражении он не будет одинок, рано или поздно на борьбу с фашизмом поднимутся и другие страны.

Уверенности прибавило выступление Черчилля, прозвучавшее по лондонскому радио 22 июня 1941 года. В нем, опубликованном в местной газете 28 июня, есть такие строки: «Мы никогда не будем вести переговоры с Гитлером. Мы будем бить его на суше, на море и в воздухе. Мы окажем России и русскому народу любую помощь, какую только сможем. Мы обратимся с призывом ко всем нашим друзьям и союзникам во всех частях земного шара последовать по тому же пути и придерживаться его так же, как и мы, преданно и твердо до конца».

Рядом с выступлением английского премьера – сообщение ТАСС: «Рузвельт объявил о предоставлении Советской России всевозможной помощи».

С особым вниманием относилась небольшая провинциальная газета далекого от фронта Сургута к выступлениям И.В. Сталина. 5 июля полностью опубликована его речь, которую транслировали по радио 3 июля 1941 года. Впоследствии печатались доклады, различные приказы, выступления, обращения.

Надо сказать, что издание районного масштаба отличалось особой оперативностью. Всё, что происходило в стране, на фронте и даже за рубежом, немедленно узнавали в Сургуте.

Вся многоликая, яркая и невероятно трудная жизнь находила отражение в «Колхознике»

Добиться такой оперативности было нелегко и непросто. Редакции тогда не имели ни телетайпа, ни факсов, никаких записывающих аппаратов. Диктор из Омска или Новосибирска читал материал для очередного номера по радио, а работники редакции при свете керосиновой лампы или свечи записывали этот текст карандашом или ручкой. Порой на это уходила целая ночь, а то и сутки. Ведь отдельные материалы содержали до пяти тысяч слов. И записать надо было всё точно, ошибиться тогда было нельзя.

Тем не менее, основное внимание редакционный коллектив уделял местной тематике. Газета военных лет – это пламенная трибуна за правое и святое дело. Она активно работала во фронтовых рыболовецких бригадах, на лесозаготовках, в каждом производственном коллективе. Газета подхватывала каждый патриотический почин, каждый порыв людей, широко их поддерживала и распространяла.

Когда в Сургут пришло сообщение о разбойничьем нападении фашистской Германии на Советский Союз, редактор районной газеты «Колхозник» Григорий Прокопьевич Шишкин сразу же написал заявлении с просьбой отправить его на фронт. «Моё место там», - говорил он, и приказом № 128 в связи с уходом в действующую рабоче-крестьянскую армию считался освобожденным от работы с 25 августа 1941 года. Место редактора заняла Валентина Львовна Борутто.

… В январе 1942 года политрук Шишкин был убит. О военной службе, подвиге и героической смерти Григория Прокопьевича мы расскажем в следующем номере нашей газеты.

Использованы документы из личного архива Ивана Захарова

Кстати:

За годы Великой Отечественной войны вышло 288 номеров сургутской районной газеты, выпущены десятки приложений, листовки по итогам битвы советского народа с фашистской Германией под Москвой, сражений под Сталинградом, на Орловско-Курской дуге, под Ленинградом, связанные с другими историческими событиями. Издание поместило множество писем фронтовиков и адресованных им посланий. Земляки обменивались рапортами побед на фронте и в тылу.

Летопись народного подвига

1941 год. 24 июня власти Сургута утвердили мероприятия по организованному проведению воинской мобилизации и оказанию помощи семьям военнослужащих.

С 4 июля началось участие населения Сургутского района в укреплении Фонда обороны страны. Первый взнос в сумме 412 рублей сделали рабочие райпотребсоюза. Пенсионерка Игнатова внесла золотую брошку и сто рублей. Домохозяйка Алексеева – два золотых креста и две пары серёжек. Рыткина – два обручальных кольца. К февралю 1942 года на постройку авиаэскадрильи «Омский комсомолец» внесено 2083 граммов золота, 5565 граммов серебра.

При поддержке администрации Сургута.



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Сегодня в 10:16, просмотров: 1269, комментариев: 0


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