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​Ипотека на загородку: реально ли взять?

Как обстоят дела на рынке загородной недвижимости Сургута

​Ипотека на загородку: реально ли взять?
Фото: pixabay.com

Банки сократили выдачу ипотечных кредитов несмотря на рост спроса и интереса к частным домам. Такие данные за 2021 год опубликовали аналитические агентства. Мы решили разобраться, как обстоят дела на рынке загородной недвижимости Сургута, и насколько просто получить ипотечный кредит.

Что происходит на рынке?

В прошлом году российский рынок загородной недвижимости рос: объем сделок превысил 120 млрд — на 36% больше, чем в 2020 году. При этом количество выданных кредитов на приобретение объектов загородной недвижимости сократилось на 11%.

«Тенденция к возрастающему спросу актуальна с 2018 года, но пандемия особенно динамично ускорила процесс. Загородная недвижимость стала трендом, и зачастую её покупают на перспективу. Покупатели загородных объектов значительно помолодели: люди среднего возраста, начиная с 30 лет, сначала используют дома как летние дачи и место для отдыха, потом переселяются насовсем, а городскую недвижимость сдают в аренду и получают пассивный доход. В малых городах и поселках давно есть инфраструктура для комфортной жизни: коммуникации, дороги, садики, школы», — рассказала Наталья Нестерова, руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» в Сургуте.

Почему банки сократили объемы кредитования?

Отчасти потому, что закончились лимиты на выдачу льготной «Сельской ипотеки» с процентной ставкой до 3% годовых. Однако не так много территорий ХМАО было включено в программу, и не все объекты подходили под требования — по данным «Этажей», в Сургуте только 5% выставленных на продажу объектов подходят под «Сельскую ипотеку». В 2022 году новых лимитов по соцпрограмме в ХМАО (да и вообще по России) пока нет, хотя правительство рассматривает дополнительное финансирование.

Что касается других «загородных» программ — например, на кредитование ИЖС — банки предъявляют жесткие условия к объектам недвижимости, чтобы сократить риски. Поэтому не каждый загородный дом проходит по требованиям.

Дают ли ипотеку в Сургуте, и на что?

В конце 2021 года программа ипотеки с господдержкой расширилась на загородную недвижимость: появилась возможность купить земельный участок или построить дом по договору подряда. Ставка — до 7% при первом взносе от 15%, сумма кредита до 3 млн сроком до 20 лет. Ещё с середины прошлого года семьи с детьми могут оформить «Семейную ипотеку» по ставке до 6% при взносе от 15%, сумма кредита - до 6 млн.

«Средняя стоимость загородных объектов в Сургуте — от 3 до 5 млн. Основные покупки совершаются в диапазоне от 800 тысяч до 3,5 млн. Участки, дачи и загородные квартиры от 1 до 2,5 млн чаще приобретают за наличный расчет. С ипотекой приобретают дома от 2,5 млн и выше. Наши клиенты имеют возможность снизить кредитную ставку на загородную недвижимость благодаря преференциям от банков-партнеров компании „Этажи“», — рассказала Наталья Нестерова.

Проведем аналогию: добротный дом в 120 кв.м. с участком земли в пригороде стоит как 1-комнатная квартира 38-43 кв.м. на вторичном рынке в Сургуте. Неудивительно, что многие предпочитают переехать жить за город, учитывая появляющееся множество возможностей. Объекты, которые подходят под программы кредитования, можно найти в радиусе от 5 до 40 км от Сургута.

Какая программа подходит вам?

Выяснить это можно менее, чем за 3 часа. Для этого достаточно оставить одну онлайн-заявку на сайте surgut.etagi.com или в мобильном приложении «Этажи», и она отправится сразу во все банки. Вы сможете отслеживать статус заявки в реальном времени. Сервис по подбору ипотеки — бесплатный. С ним увеличиваются шансы на одобрение и сокращаются сроки на оформления ипотеки.

При положительном решении банка все необходимые услуги вы получите в офисе компании «Этажи»: подбор недвижимости, оформление ипотеки и страховки, полное юридическое сопровождение.

С такой поддержкой вы будете спокойны и подарите себе спокойную жизнь за городом без лишних хлопот!


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Сегодня в 18:07, просмотров: 134, комментариев: 0
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