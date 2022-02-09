В Сургуте все чаще покупают коммерческую недвижимость

Новый тренд рынка недвижимости в Сургуте — вложение денег в коммерческие помещения.

По данным экспертов федеральной компании «Этажи» в Сургуте второй год подряд усиливается тренд на инвестиционные покупки коммерческой недвижимости. Коммерческая недвижимость становится способом вложить сбережения и получать пассивный доход до 20% годовых.

Почему сейчас лучшее время для вложений?

«В период пандемийных ограничений многие помещения освободились и стали сдаваться в аренду или продаваться. Именно сейчас в коммерческой недвижимости идет тот самый «передел» рынка, и именно сейчас можно приобрести выгодные объекты. В отличие от жилого сегмента цены на коммерческую недвижимость из года в год сильно не меняются. Зато здесь ценятся конкретные помещения — на цену влияет уникальность и выгодное месторасположение, у таких объектов цена аренды, а значит и доходы инвестора, всегда держатся на стабильном уровне. К тому же на фоне тренда у некоторых банков появились специальные программы кредитования на покупку коммерческой недвижимости для физических лиц и ИП», — рассказывает Антон Владиславович Валтиев, руководитель отдела коммерческой недвижимости компании «Этажи» в Сургуте.

Какие помещения пользуются наибольшей популярностью?

Раньше был востребован общепит: предприниматели искали помещения под кафе, бары и рестораны, теперь же спрос по этому сегменту снизился, и то чаще нужны помещения для служб доставки. Зато вырос спрос на аренду офисов: многие компании предоставляют стационарные рабочие места и снимают помещения для удаленных сотрудников.

Как выгодно сдать помещение?

«В компании «Этажи» есть выгодные программы по аренде недвижимости: с арендаторов мы не берем комиссию за свои услуги и подбираем объекты не только по предпочтениям, но и основываясь на требованиях к каждому конкретному бизнесу. Арендодателям в свою очередь удобно с нами работать, потому что мы проверяем арендаторов и стараемся заключать с ними долгосрочные сделки. Если говорить о покупке или продаже коммерческой недвижимости, то как и с жилыми объектами — мы полностью сопровождаем сделку юридически», — резюмировал Антон Валтиев.

Посмотреть полный список коммерческой недвижимости, доступной для аренды и покупки в Сургуте, можно прямо сейчас на сайте «Этажей»