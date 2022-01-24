Эксперт по недвижимости рассказал, что выгоднее в 2022 году: ипотека или съем жилья

Мы обратились к опытному риелтору, чтобы узнать: что выгоднее в 2022 году — арендовать жилье или вписываться в ипотеку? На вопросы ответил Сергей Носов , специалист по недвижимости компании «Этажи».

«Я бы сказал, что больше всего влияют ваши жизненные приоритеты, убеждения и ситуация. Если вы хотите ежемесячно платить „за своё“ и получить квартиру в собственность, то вряд ли будете рассматривать вариант с арендой. А если вы мобильны, готовы переезжать, покупать-продавать ипотечные квартиры, рассматривать инвестиционные варианты — то конечно, нужно просчитывать финансовую выгоду», — рассказал Сергей.

Аренда подходит, если…

● Вы мобильны. Например, в ближайшем будущем вы собираетесь переехать в другой город/страну или хотите жить рядом с работой.

● Жилье нужно срочно. Квартиру можно найти, оформить договор аренды и заселиться всего за 1 день, и это не редкость.

● Нет накоплений. Чтобы уже сегодня въехать в жилье, достаточно иметь 22-26 тысяч рублей. За эти деньги можно снять 1-комнатную квартиру площадью 30-47 кв.м. с ремонтом, мебелью и техникой. А пока вы арендуете квартиру, можно копить на первоначальный взнос.

Ипотека подходит, если…

● Вам доступны льготные условия: например, вы молодая семья с двумя детьми.

● В будущем хотите быть полноправным хозяином и распоряжаться недвижимостью.

● Хотите оставить наследство детям или внукам.

● Есть накопления на первоначальный взнос, желательно от 30%.

● Ипотечный платёж составляет не более 40% вашего дохода.

Финансовая выгода очень зависит от исходных данных. Посмотрим, как она зависит от первоначального платежа по ипотеке, расчет сделаем для 1-комнатной квартиры 40 кв.м. стоимостью 4 000 000 рублей.

Ежемесячный платеж аренды для квартиры 35-42 кв.м. составляет 23 000 - 26 000 рублей включая коммунальные расходы.

Единовременные затраты при аренде - это оплата услуг компании (60% от ежемесячного платежа) - около 15 000 рублей.

Ежемесячный платёж по ипотеке (при сроке кредита 20 лет, если брать среднестатистическую ипотечную ставку в 10%):

-с первоначальным взносом в 10% составит 34 740 рублей;

-с первоначальным взносом 30% составит 27 056 рублей

Единовременные затраты при ипотеке: первоначальный взнос (можно использовать маткапитал), дополнительные расходы вроде страхования жизни и оплата услуг компании и последующие ежемесячные коммунальные платежи.

Как мы видим, если накоплений хватает на 10% первоначального взноса, то выгоднее всё-таки арендовать квартиру. Если налички хватит на 30% взноса и выше - то покупка в ипотеку окажется выгоднее. В любом случае каждый исходит из своей ситуации, убеждений и финансовой составляющей.