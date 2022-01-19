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Квартирный вопрос изнутри. Один день на рынке недвижимости

Как выглядит изнутри работа специалиста по недвижимости?

Квартирный вопрос изнутри. Один день на рынке недвижимости
Фото: Этажи

Две - три сделки за всю жизнь, именно столько раз россиянин со средним достатком продает и покупает квартиры. От того, как пройдет сделка, зависит многое: чаще всего на кону такие суммы, которые зарабатываются годами. Лучшее, что можно сделать – доверить сделку профессионалу. Как выглядит изнутри работа специалиста по недвижимости? Рассказали эксперты компании «Этажи».

Что остается за кадром сделки

Рабочие будни специалиста расписаны в гугл-календаре по минутам. Час - полтора в день уходит на рекламу объектов. Риэлтор решает, где дать объявление о продаже квартиры, офиса или дачи. Несколько часов в неделю эксперт посвящает анализу рынка недвижимости и внутренним бесплатным обучениям от компании.

Звонки и встречи. Опытный специалист по недвижимости может вести одновременно 12 сделок. Большинство из них – с привлечением ипотечных средств, и каждому клиенту надо подобрать выгодный кредит. Здесь подключается ипотечный брокер компании, который из множества кредитных программ выбирает лучшие варианты. Покупатель получает весь комплекс услуг в одном офисе, и более выгодный процент по ипотеке благодаря преференциям от партнеров «Этажей». Клиенту необходимо лишь заполнить одну заявку, которую специалист единовременно отправит в несколько банков для одобрения самой выгодной ставки для покупателя.

«Важное преимущество компании «Этажи» – это широкая база. Сейчас в ней около 6000 объектов жилья. Это очень помогает в работе, так как выбор клиента почти не ограничен и можно быстрее найти подходящий вариант. Чтобы покупатели видели только актуальные предложения, мы каждый день обновляем информацию», – рассказывает специалист по недвижимости Аглямова Юлия.

Специалист по недвижимости обычно не находится в офисе по 8 часов в день, он уделяет время показам квартир, которые происходят с учетом графика продавца и покупателя. Риелтор, как психолог, должен тонко чувствовать ситуацию и понять потребности клиента, чтобы быстро найти ему «квартиру мечты».

Как отмечают эксперты, не бывает одинаковых сделок, и чем они сложнее, тем интереснее. Дополнительным преимуществом считается гарантия безопасности сделки от компании «Этажи». Специалист по недвижимости и клиент могут быть спокойны при заключении сделки, так как документы проверяют юристы компании, и в случае необходимости будут представлять интересы клиента в суде.

5 фактов о работе риелторов в компании «Этажи», которые вы, возможно, не знали:

- собственная IT-платформа компании экономит время, автоматизирует процессы;

- риелтору при подборе квартир помогает удобное мобильное приложение «Этажей», через которое клиент может ознакомиться с объектами с телефона;

- бесплатное обучение и постоянное повышение компетенций;

- система наставничества в компании – новички попадают в надежные руки опытных коллег;

- средний доход начинающего специалиста по недвижимости – 40 тыс.руб., опытного – от 70 тыс.руб.

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19 января в 18:00, просмотров: 749, комментариев: 0
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