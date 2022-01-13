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Январь — последний шанс получить квартиру в Калининграде в подарок

Компания «Этажи» уже девятый год разыгрывает квадратные метры среди своих клиентов

Январь — последний шанс получить квартиру в Калининграде в подарок
Фото: Этажи

Пока некоторые только мечтают о новой квартире, компания «Этажи» уже девятый год разыгрывает квадратные метры среди своих клиентов. В прошлом году жительница Екатеринбурга выиграла квартиру в Санкт-Петербурге, теперь же можно получить в подарок недвижимость в Калининграде.

Счастливая история обладательницы главного приза — Нины из Екатеринбурга, началась с пoкyпки небольшой студии в 14 квадратных метров.

«Тoлькo 29 янвapя oплaтилa ycлyги кoмпaнии. Я никoгдa нe yчacтвyю ни в poзыгpышax, ни в лoтepeяx. Bcю жизнь пoлaгaюcь тoлькo нa cвoи знaния и труд, ни кoгдa нe paccчитывaлa ни на чью помощь. Пoэтoмy я дaжe тpaнcляцию poзыгpышa нe cмoтpeлa. Иpинa, мoй pиeлтop, гoвopилa мнe o poзыгpышe квapтиpы, нo тoгдa я oтнecлacь cкeптичecки, нo пoблaгoдapилa ee зa зaбoтy, cкaзaлa, чтo я нe верю в вeзeниe. Oнa вообще умница и oчeнь xopoший, чyткий чeлoвeк, быcтpo нaшлa мнe пoдxoдящий вapиaнт и всё opгaнизoвaлa, я eй oчeнь блaгoдapнa! Haвepнoe, Иpинa — пpocтo aнгeл! И когда мне позвонили и поздравили с победой, я долго сомневалась не розыгрыш ли это, но по итогу была очень счастлива!» — делится впечатлениями Нина.

Понравилась история? А что если мы добавим, что следующим героем можете стать вы? В «Этажах» запущен новый розыгрыш «Квартира в подарок». Главным призом, по прежнему, остается квартира, но в этом году в Калининграде, расположенная в ЖК «Стерео». Стильный и яркий жилой комплекс «Стерео» в 15 минутах езды до центра города. В пешей доступности располагаются места для отдыха — Зимнее и Летнее озера. А близость к Европе, а также наличие собственных курортов на берегу Балтийского залива делают Калининград одним из самых привлекательных для постоянного проживания городов в России.

Для участия в розыгрыше необходимо купить, продать, сдать или снять недвижимость с компанией «Этажи» с 29.01.2021 по 28.01.2022 года. Поторопитесь, онлайн-трансляция розыгрыша квартиры будет проходить 6 февраля 2022 года в 12:00 по московскому времени на странице акции.


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13 января в 18:00, просмотров: 1236, комментариев: 2
Комментарии:
Александр Наумов
14 января в 13:57
эта реклама настолько глупая и ту... пая,напоминает рекламу МММ. и ей подобных лохотронов.Прочитайте внимательно и вы все поймете. Что бы что то выинрать,надо что то купить. на этом же сайте пишут о жуликах.вт вам яркий пример . покупайте у нас и мы вам дадим возможность выиграть квартиру. какие у нас заботливые ЭТАЖИ.
testimonium paupertatis Александр Наумов
14 января в 14:28
Тупее коммента не видел ! а что, товарищ Наумов, бизнес кому-то должен за просто так что-то дать? Вот ты приходишь с улицы и такой: а дайте мне квартиру в Кениге, я ведь такой распрекрасный и глаза у меня голубые! - и тебе: ну слава богу, наконец-то ты пришел, на-ка вот двухуровневые апартаменты в историческом центре. До чего же некоторые читатели тут тупые.
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